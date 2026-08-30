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„Fernsehgarten“-Moderatorin von Insekt gestochen

Society International
30.08.2026 15:51
Moderatorin Andrea Kiewel versucht, das Insekt aus ihrem roten Kleid zu verjagen.
Moderatorin Andrea Kiewel versucht, das Insekt aus ihrem roten Kleid zu verjagen.(Bild: Screenshot/ZDF)
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Von krone.at

Panik Sonntagmittag im beliebten „ZDF-Fernsehgarten“: Moderatorin Andrea Kiewel (61) wurde mitten in der Livesendung von einem Insekt gestochen – mit schmerzhaften Folgen ...

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Der Moment ereignete sich, als Kiewel gerade mit dem früheren „Bachelor“ Dominik Stuckmann und seiner Partnerin Anna Rossow über deren bevorstehende Hochzeit plauderte.

„Au, au, au, au, au“
Plötzlich beugte sich die 61-Jährige nach vorne und versuchte hektisch, etwas aus ihrem roten Kleid zu schütteln. „Das war eine Biene“, mutmaßte sie zunächst. Später korrigierte sie sich und erklärte, es habe sich offenbar um eine Hummel gehandelt. „Oh nein, nein, nein, nein. Die hat auch gestochen. Au, au, au, au, au“, rief Kiewel. Laut „t-online“ dürfte es sich bei dem Tier jedoch eher um eine Wespe gehandelt haben.

Nach vorn gebeugt liest Andrea Kiewel den nächsten Musikact von ihrer Moderationskarte ab.
Nach vorn gebeugt liest Andrea Kiewel den nächsten Musikact von ihrer Moderationskarte ab.(Bild: Screenshot/ZDF)

Anwesenden Gäste eilten Kiewel zu Hilfe, doch das Tier ließ sich nicht aus dem Kleid vertreiben. Kiewel moderierte trotzdem einfach weiter und kündigte den nächsten Musikauftritt an. Erst während dieser Nummer konnte sich die Gastgeberin endlich von dem ungebetenen Gast befreien.

„Es brennt so“
Nach dem Auftritt ist der Zwischenfall jedoch noch immer deutlich zu spüren. „Oh Gott, so peinlich“, sagte die Moderatorin zerknirscht. Und weiter: „Ich hab‘s gespürt. Es brennt so.“ Abhilfe soll schließlich eine halbe Zwiebel schaffen, die Kiewel selbst als „altes Hausmittel“ bezeichnet.

Doch die tierische Aufregung war damit noch nicht ganz ausgestanden. Wenig später schien sich erneut etwas an Kiewels Kleid zu regen – woraufhin die 61-Jährige mit trockenem Humor kommentierte: „Schon wieder, vielleicht hab ich ein Nest im Kleid.“

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