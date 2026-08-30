„Fernsehgarten“-Moderatorin von Insekt gestochen

„Au, au, au, au, au“

Plötzlich beugte sich die 61-Jährige nach vorne und versuchte hektisch, etwas aus ihrem roten Kleid zu schütteln. „Das war eine Biene“, mutmaßte sie zunächst. Später korrigierte sie sich und erklärte, es habe sich offenbar um eine Hummel gehandelt. „Oh nein, nein, nein, nein. Die hat auch gestochen. Au, au, au, au, au“, rief Kiewel. Laut „t-online“ dürfte es sich bei dem Tier jedoch eher um eine Wespe gehandelt haben.