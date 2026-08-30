Was für eine Show! Andrea Berg rockt Kitzbühel

30 Fans trafen Andrea Berg persönlich

Bereits vor dem Konzerte gab sich Andrea Berg ganz nah! 30 ausgewählte Fans durften exklusiv beim Soundcheck dabei sein und die Sängerin erleben. Beim anschließenden „Meet & Greet“ zeigte sie sich besonders sympathisch. Sie nahm sich für jeden Fan Zeit, machte Fotos und überreichte eine handsignierte Autogrammkarte – für die Gewinner natürlich ein unvergesslicher Moment. „Wir können das alles kaum glauben“, so der Tenor.