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Auf Harley ins Stadion

Was für eine Show! Andrea Berg rockt Kitzbühel

Tirol
30.08.2026 16:00
Andrea Berg begeisterte ihre Fans am Samstag in Kitzbühel.
Andrea Berg begeisterte ihre Fans am Samstag in Kitzbühel.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Die erfolgreiche deutsche Schlager-Queen Andrea Berg brachte am Samstag das Tennisstadion in Kitzbühel zum Beben. Mit einem spektakulären Auftritt und ihren größten Hits heizte sie ihren zahlreichen Fans so richtig ein. Spannend: Die Ausnahmekünstlerin zeigte sich dabei auch ganz nah. 

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Bereits der Auftakt des Sommer-Open-Airs, das die Kronen Zeitung präsentierte, war spektakulär: Gleich mehrere Harley-Davidson-Fahrer fuhren ins Stadion. Als besonderes Highlight kam dann auch Andrea Berg auf einer Maschine daher – ist sie doch selbst eine begeisterte Harley-Fahrerin. Dabei zog sie erstmals an diesem Abend die Blicke im vollen Stadion auf sich.

Auf der Bühne präsentierte die Schlager-Queen folglich eine Show der Superlative. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und einer perfekt inszenierten Bühnenshow riss sie das Publikum mit. Auch die aufwendig gestalteten Outfit-Wechsel sorgten für spektakuläre Momente. 

Im Rock-Outfit stand Andrea Berg anfangs auf der Open-Air-Bühne.
Im Rock-Outfit stand Andrea Berg anfangs auf der Open-Air-Bühne.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)
Damit zog sie die Blicke der Fans auf sich.
Damit zog sie die Blicke der Fans auf sich.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)
Und sang bereits einige ihrer größten Hits.
Und sang bereits einige ihrer größten Hits.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)
Gleich mehrere Outfits trug die Ausnahmekünstlerin.
Gleich mehrere Outfits trug die Ausnahmekünstlerin.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)
Die Show war spektakulär.
Die Show war spektakulär.(Bild: kitzmusik/Marcel Gartner)

Die Fans sangen lautstark mit
Bei ihren Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ und „Ja ich will“ sang das gesamte Stadion lauthals mit. Die Künstlerin verstand es einmal mehr, die Distanz zwischen Bühne und Publikum aufzuheben und gemeinsam mit ihren Fans „das Leben zu feiern“, wie sie mehrmals betonte.

„Die Stimmung im Stadion war überwältigend“, strahlte auch Thomas Rass, Geschätsführer der KitzMusik GmbH. Diese hatte das Konzert – eine Premiere in der Gamsstadt – mit Unterstützung von Rass & Dorner organisiert. 

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30 Fans trafen Andrea Berg persönlich
Bereits vor dem Konzerte gab sich Andrea Berg ganz nah! 30 ausgewählte Fans durften exklusiv beim Soundcheck dabei sein und die Sängerin erleben. Beim anschließenden „Meet & Greet“ zeigte sie sich besonders sympathisch. Sie nahm sich für jeden Fan Zeit, machte Fotos und überreichte eine handsignierte Autogrammkarte – für die Gewinner natürlich ein unvergesslicher Moment. „Wir können das alles kaum glauben“, so der Tenor.

Übrigens: Das Sommer-Open-Air fand im Rahmen der Harley-Davidson Charity-Tour von Andrea Berg statt. Bei jedem dieser Konzerte werden Spenden für muskelkranke Menschen gesammelt. 

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