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Wiener der Woche

Beste Geschichte zum Zuhören schreibt das Leben

Wien
30.08.2026 11:00
Selbst erlebte Geschichten finden in den Büchereien auch in diesem Herbst wieder zu ihren ...
Selbst erlebte Geschichten finden in den Büchereien auch in diesem Herbst wieder zu ihren interessierten Zuhörern(Bild: Tirza Podzeit)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

In den Bezirken Favoriten und Simmering bauen die Büchereien der Stadt mit Plaudereien Brücken zwischen den Menschen. Denn: Beim Reden kommen die Leute zusammen, wie das Sprichtwort weiß ...

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Nicht zufällig werden die wöchentlichen Plauderrunden in städtischen Büchereien in Simmering und Favoriten, die nun in die nächste Saison gehen, von der Wiener Gesundheitsförderung organisiert: Jedem geht es besser, wenn er sich etwas von der Seele reden oder Erinnerungen teilen kann, kurz: wenn man Gehör findet.

Umgekehrt weiß schon das Sprichwort, dass die besten Geschichten das Leben schreibt, doch gerade das Großstadt-Leben macht es oft schwer, an diese Geschichten heranzukommen.

Gesprächsleiter moderieren
Das „Plaudern in der Bücherei“-Programm bringt also zusammen, was zusammengehört: Menschen, die etwas erzählen wollen, und solche, die zuhören wollen – das Ganze begleitet von erfahrenen Gesprächsleitern, um das Eis zu brechen und Hemmschwellen zu überwinden.

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Wie ebenfalls das Sprichwort weiß, kommen durch Reden außerdem die Leute zusammen. Wenn Barrieren zwischen Menschen abgebaut werden, wenn die Einsamkeit verfliegt, wenn vielleicht neue Freundschaften entstehen, und obendrein noch eine gute Geschichte dabei herausschaut, dann ist das allemal den „Wiener der Woche“ wert – nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für jeden, der erzählen, und für jeden, der zuhören will.

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