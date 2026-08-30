Beste Geschichte zum Zuhören schreibt das Leben

Wie ebenfalls das Sprichwort weiß, kommen durch Reden außerdem die Leute zusammen. Wenn Barrieren zwischen Menschen abgebaut werden, wenn die Einsamkeit verfliegt, wenn vielleicht neue Freundschaften entstehen, und obendrein noch eine gute Geschichte dabei herausschaut, dann ist das allemal den „Wiener der Woche“ wert – nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für jeden, der erzählen, und für jeden, der zuhören will.