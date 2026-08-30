Sturm riss Bäume um und legte Badner Bahn lahm

Laut, kurz und heftig – so lässt sich die Sturmfront, die auch über das südliche Niederösterreich in der Nacht auf Samstag hinwegfegte, kurz beschreiben. Die Schäden, die die orkanartigen Böen dabei anrichteten, forderten die Einsatzkräfte. So musste die Freiwillige Feuerwehr Tribuswinkel kurz vor 4 Uhr Früh ausrücken: Ein abgebrochener Baumteil stürzte über einen Radweg in einen Zaun. Seine Baumkrone ragte in den Gleisbereich der Badner Bahn. Die Fahrleitung blieb dabei unbeschädigt. Nach einer guten halben Stunde konnten die Feuerwehrleute die Bahnstrecke wieder freigeben.