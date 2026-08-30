Sturm riss Bäume um und legte Badner Bahn lahm

Keine Verletzten, aber viele umgestürzte oder geknickte Bäume und stundenlange Einsätze für die Feuerwehrkameraden im Bezirk Baden. Nach dem Verstummen der Sturmböen heulten die Motorsägen, um die Äste zu zerkleinern. Die Arbeiten dauerten bis in den Samstagnachmittag an.
Laut, kurz und heftig – so lässt sich die Sturmfront, die auch über das südliche Niederösterreich in der Nacht auf Samstag hinwegfegte, kurz beschreiben. Die Schäden, die die orkanartigen Böen dabei anrichteten, forderten die Einsatzkräfte. So musste die Freiwillige Feuerwehr Tribuswinkel kurz vor 4 Uhr Früh ausrücken: Ein abgebrochener Baumteil stürzte über einen Radweg in einen Zaun. Seine Baumkrone ragte in den Gleisbereich der Badner Bahn. Die Fahrleitung blieb dabei unbeschädigt. Nach einer guten halben Stunde konnten die Feuerwehrleute die Bahnstrecke wieder freigeben.
Radfahrer blieb unverletzt
Bei einer frühmorgendlichen Radfahrt hatte ein Mann auf der Leesdorferstraße in der Höhe des Schloßparks Glück. Denn er übersah in der Dunkelheit einen umgestürzten Baum, fuhr hinein und blieb dabei unverletzt. Nach dem sich die FF Tribuswinkel dieses Baumes angenommen hatte, sicherten die Kameraden noch verwehte Baustellen-Ampeln und Schilder. Ein großer abgebrochener Baum stürzte im Badener Orsteil Weikersdorf auf das Dach des Nachbarn. Die FF Baden Weikersdorf zerkleinerte den Baum mithilfe von Motorkettensägen und barg Baumteile mittels Ladekran des Wechselladefahrzeuges.
Verwehte WC-Box
Bis in den Samstagnachmittag arbeiteten die Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren im gesamten Stadt- und Bezirksgebiet Sturmschäden ab – von verwehter WC-Box, weitere umgestürzte Bäume so zum Beispiel auf eine Telefonleitung sowie Sicherungsarbeiten an Gebäude.
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