Sensation! Neuling schreibt Bundesliga-Geschichte

Elversberg mit Blitzstart

In Spiesen-Elversberg - mit 13.000 Einwohnern zugleich kleinster Standort der Bundesliga-Historie - dauerte es nur acht Minuten, ehe Lukas Petkov für das erste Tor der Spielvereinigung sorgte. Nur eine Minute später erhöhte Cole Campbell schon auf 2:0. So schnell hatte noch nie ein Bundesligist seine ersten beiden Tore bei der Premiere erzielt.