Sensation! Neuling schreibt Bundesliga-Geschichte

Das gab’s noch nie! Neuling SV Elversberg hat einen furiosen Start in die Deutsche Bundesliga hingelegt und Geschichte geschrieben.
Der 59. Klub im deutschen Fußball-Oberhaus feierte am Samstag gleich zum Auftakt ein 3:2 (2:0) gegen Ex-Meister Bayer Leverkusen. Damit liegen die Saarländer in der Tabelle nicht weit hinter Meister FC Bayern München, der mit einem 5:1 gegen den VfB Stuttgart am Freitag die Saison eröffnet hatte.
Elversberg mit Blitzstart
In Spiesen-Elversberg - mit 13.000 Einwohnern zugleich kleinster Standort der Bundesliga-Historie - dauerte es nur acht Minuten, ehe Lukas Petkov für das erste Tor der Spielvereinigung sorgte. Nur eine Minute später erhöhte Cole Campbell schon auf 2:0. So schnell hatte noch nie ein Bundesligist seine ersten beiden Tore bei der Premiere erzielt.
Im zweiten Durchgang machte David Mokwa alles klar (46.). Bei den ersten beiden Toren gingen Fehler des neuen Leverkusener Kapitäns Edmond Tapsoba voraus. Entsprechend verärgert war Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez. Die Tore von Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (90.+1) kamen zu spät.
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