Mehrere Kinder bei schwerem Frontalcrash verletzt

Außerdem kam es zur Kollision mit dem Auto einer 23-jährigen Einheimischen. Eines der Fahrzeuge blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall erlitten der 56-Jährige und seine im Pkw befindlichen Söhne im Alter von sieben und zehn Jahren sowie die 23-Jährige und eine 22-jährige Einheimische schwere Verletzungen. Wie die Feuerwehr Kitzbühel berichtet, war eine Person bewusstlos.