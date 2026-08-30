Mehrere Kinder bei schwerem Frontalcrash verletzt

Fürchterlicher Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Pass-Thurn-Straße in Kitzbühel: Ein 56-jähriger Amerikaner geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden Einheimischen (65) und einer weiteren Einheimischen (23). Fünf Personen, darunter zwei Kinder wurden verletzt.
Der 56-jährige US-Amerikaner war mit seinem Pkw auf der Pass-Thurn-Straße in Richtung Süden unterwegs. Dabei geriet er aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 65-jährigen Einheimischen.
Außerdem kam es zur Kollision mit dem Auto einer 23-jährigen Einheimischen. Eines der Fahrzeuge blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall erlitten der 56-Jährige und seine im Pkw befindlichen Söhne im Alter von sieben und zehn Jahren sowie die 23-Jährige und eine 22-jährige Einheimische schwere Verletzungen. Wie die Feuerwehr Kitzbühel berichtet, war eine Person bewusstlos.
Die beiden Frauen wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Die weiteren Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Aufgrund der Lage der Unfallstelle kam es zu massiven Rückstaus in Richtung Mittersill, St. Johann in Tirol sowie ins Brixental.
Die Feuerwehr Kitzbühel
Langer Stau während Aufräumarbeiten
„Aufgrund der Lage der Unfallstelle kam es zu massiven Rückstaus in Richtung Mittersill, St. Johann in Tirol sowie ins Brixental“, schildert die Feuerwehr Kitzbühel. Nach rund einer Stunde konnte die Unfallstelle für den einseitigen Wechselverkehr freigegeben werden. Eine halbe Stunde später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.
Neben der Feuerwehr Kitzbühel standen der Notarzthubschrauber „Christophorus 4“, der bodengebundene Notarzt, vier Fahrzeuge des Roten Kreuzes, die Straßenmeisterei St. Johann in Tirol, der städtische Bauhof sowie die Exekutive im Einsatz.
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