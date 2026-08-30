ÖVP will „junge Mädchen vor dem Kopftuch schützen“

Der Jugendsprecher der ÖVP, Florian Krumböck, erklärt: „Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren steht für Kinderschutz und Gleichbehandlung. Niemand kann mir erklären, dass eine Volksschülerin freiwillig und vor allem in vollem Bewusstsein über dessen Bedeutung das Kopftuch aufsetzt. In Österreich entscheiden keine selbsternannten Sitten- oder Moralwächter darüber, wie Mädchen sich zu kleiden haben – weder online noch offline. Hier geht es nicht um ein einfaches Stück Stoff, sondern um die Frage, ob wir akzeptieren, dass man schon jungen Mädchen ein Symbol weiblicher Unterordnung aufzwingt.“