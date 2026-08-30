Boxen: Kroatien hat Schwergewichtsweltmeister

Titelkampf ohne bisherigen Titelträger

Itauma dominierte zu Beginn den Kampf und schickte seinen Kontrahenten in der zweiten Runde sogar auf den Boden. Doch der Brite wirkte im Laufe des Kampfes immer erschöpfter. Hrgovic fand besser in das Duell hinein und setzte von Runde zu Runde zunehmend bessere und wirkungsvollere Treffer. Itaumas Ecke warf schließlich in der neunten Runde das Handtuch. „Er ist ein großartiger Kämpfer“, sagte Hrgovic über Itauma. „Ich bin die Gegenwart. Und er ist definitiv die Zukunft.“