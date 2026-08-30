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Zurück in Erfolgsspur

Viererpack! Lionel Messi glänzt bei 7:1-Rekordsieg

Fußball International
30.08.2026 08:34
Lionel Messi jubelt.
Lionel Messi jubelt.(Bild: AFP/CARMEN MANDATO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine Show von Lionel Messi! Mit gleich vier Treffern brachte der 39-jährige Superstar sein Team Inter Miami in der MLS zurück auf Erfolgskurs.

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Das 7:1 gegen CF Montreal war der erste Sieg für Inter nach zuletzt fünf erfolglosen Partien.

Messi erzielte zwei Freistoßtore und war dazu noch zweimal erfolgreich. Zudem legte er Torjäger Luis Suarez einen weiteren Treffer auf.

So viele Tore in einem Spiel waren Inter Miami in der jungen Klub-Geschichte noch nie gelungen. Mit nun 18 Saisontoren übernahm Messi auch die Spitze der Torjägerliste in der MLS.

Teamkollege schwärmt
„Wir müssen diese Momente genießen, denn er ist ein Mensch, ein Spieler, der Geschichte schreibt“, sagte Teamkollege Casemiro über Messis Vier-Tore-Gala. In der Eastern Conference liegt Inter weiter auf Platz zwei hinter Nashville SC.

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