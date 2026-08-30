Viererpack! Lionel Messi glänzt bei 7:1-Rekordsieg

Was für eine Show von Lionel Messi! Mit gleich vier Treffern brachte der 39-jährige Superstar sein Team Inter Miami in der MLS zurück auf Erfolgskurs.
Das 7:1 gegen CF Montreal war der erste Sieg für Inter nach zuletzt fünf erfolglosen Partien.
Messi erzielte zwei Freistoßtore und war dazu noch zweimal erfolgreich. Zudem legte er Torjäger Luis Suarez einen weiteren Treffer auf.
So viele Tore in einem Spiel waren Inter Miami in der jungen Klub-Geschichte noch nie gelungen. Mit nun 18 Saisontoren übernahm Messi auch die Spitze der Torjägerliste in der MLS.
Teamkollege schwärmt
„Wir müssen diese Momente genießen, denn er ist ein Mensch, ein Spieler, der Geschichte schreibt“, sagte Teamkollege Casemiro über Messis Vier-Tore-Gala. In der Eastern Conference liegt Inter weiter auf Platz zwei hinter Nashville SC.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.