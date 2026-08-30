Ein letztes „Pfiat Gott“ im Kloster Maria Rast

Bis es so weit ist, sind die Ordensfrauen mit packen beschäftigt. „Ich räume heute noch ein letztes Mal mein Zimmer auf und packe die restlichen Sachen zusammen“, verrät Schwester Gabriele. Das Mittagessen wird am Sonntag noch ein letztes Mal von Schwester Roswitha zubereitet: „Am Montag gibt es dann nur noch Frühstück und dann heißt es Abfahrt.“ Für die Schwestern beginnt in Graz ein neuer Lebensabschnitt, an das Zuhause in der Dult werden sie aber noch lange zurückdenken.