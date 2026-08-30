Zoff mit Adi Hütter? Nun droht Aus in Frankfurt

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche steht offenbar vor dem Aus in Frankfurt. Zwischen dem Deutschen und Trainer Adi Hütter (oben im Video) herrscht laut „Bild“ nach nur wenigen Wochen keine große Harmonie mehr.
Krösche äußerte sich am Samstag ausweichend zu den Gerüchten über seinen möglichen Abgang beim deutschen Bundesligisten. „Wir sprechen über Fußball“, sagte der 45-Jährige nach dem 3:3 beim 1. FC Union Berlin, als mehrere Journalisten nachhakten. „Lasst es uns beim Fußball belassen“, wiederholte Krösche auf Nachfrage.
Flirt mit Milan?
In den Stunden vor Anpfiff hatte unter anderem die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Krösches Ära bei den Hessen schon im September enden könnte. Das Medium nannte nicht nur die verkorkste Vorsaison, sondern auch Unstimmigkeiten mit Trainer Adi Hütter und den angeblichen Flirt mit AC Milan als mögliche Gründe. Eigentlich besitzt Krösche, der seit 2021 Sportvorstand bei der Eintracht ist, noch einen Vertrag bis Sommer 2028.
Hütter: Verhältnis „sehr ordentlich“
Hütter beschrieb sein Verhältnis zu Krösche als „sehr ordentlich“. „Also irgendwelche Kommentare, sonst irgendwas, das steht mir nicht zu. Ich bin jetzt gerade nach dem Bundesligaspiel. Ich habe jetzt ganz andere Gedanken im Kopf“, sagte der 56-jährige Österreicher.
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