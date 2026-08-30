Zoff mit Adi Hütter? Nun droht Aus in Frankfurt

Flirt mit Milan?

In den Stunden vor Anpfiff hatte unter anderem die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Krösches Ära bei den Hessen schon im September enden könnte. Das Medium nannte nicht nur die verkorkste Vorsaison, sondern auch Unstimmigkeiten mit Trainer Adi Hütter und den angeblichen Flirt mit AC Milan als mögliche Gründe. Eigentlich besitzt Krösche, der seit 2021 Sportvorstand bei der Eintracht ist, noch einen Vertrag bis Sommer 2028.