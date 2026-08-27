„Sehr stark“: Dieser Salzburg-Spieler zeigte auf!

Der FC Red Bull Salzburg fixierte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Mjällby AIF den Aufstieg in die Ligaphase der Europa League. Die gute Leistung gegen Schwedens amtierenden Meister schlug sich auch in den Noten für die Mannschaft von Trainer Danny Röhl nieder.
Christian Zawieschitzky: Note 3
Wurde nur einmal richtig gefordert, war da aber hellwach.
Nikolas Veratschnig: Note 4
Offensiv sehr auffällig und mit einigen guten Aktionen, war beim Treffer zum Endstand mit einer Hereingabe beteiligt.
Kevin Boma: Note 3
Die Schweden waren offensiv viel zu schwach, um den Innenverteidiger in Bedrängnis zu bringen. Erledigte seine Aufgaben solide.
Valentin Zabransky: Note 3
Was für Boma gilt, trifft auch auf den Wiener zu.
Dominik Schmid: Note 3
Solide Leistung des Schweizers, der sich nichts zuschulden kommen ließ.
Bartosz Mazurek: Note 4
Auf der Doppel-Sechs machte der Pole eine gute Figur, behielt die nötige Ruhe.
Abubakr Barry: Note 4
Spielte einige kluge Bälle, war der Taktgeber im Mittelfeld.
Damir Redzic: Note 3
Nach seinem Schuss auf das Mjällby-Tor schaltete Konate beim 1:0 blitzschnell. Sonst war vom Ungar nicht so viel zu sehen wie zuletzt.
Karim Konate: Note 5
Der Mann des Spiels! Mit seinem Doppelpack ebnete er den Weg in die Ligaphase und sammelte viel Selbstvertrauen. Kam auf sechs Abschlüsse.
Edmund Baidoo: Note 4
War ein Aktivposten und gab mit einem schönen Lupfer den Assist für Konates zweiten Treffer.
Haris Tabaković: Note 3
Stand bei seinem Treffer zum 3:0 da, wo ein Stürmer eben stehen muss. Ansonsten war er kaum zu sehen.
Sota Kitano: 4
Sorgte mit einer tollen Ballannahme für Zwischenapplaus, leitete das 3:0 mit einem Traumpass ein.
Umut Tohumcu: Note 3
Fügte sich gut ein.
Yorbe Vertessen: Note 3
Am dritten Tor beteiligt, weil er im Strafraum die Hereingabe von Veratschnig verpasste.
John Mellberg: Note 3
Feierte rund um die Schlussviertelstunde sein Saisondebüt und gleichzeitig sein Comeback nach Verletzung.
Aboubacar Camara: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Danny Röhl: 4
Seine Mannschaft hatte über 90 Minuten die Kontrolle, spielte die Angriffe nach der Halbzeitpause dann konkreter zu Ende.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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