„Superzellen“: Heftige Böen und Gewitter möglich

Heute erreicht die Hitze-Woche ihren Höhepunkt: Die Temperaturen klettern noch einmal auf bis zu 35 Grad. Im Laufe des Tages kann es dann zu intensiven Gewittern kommen. Zudem bringt Föhn aus dem Süden Saharastaub nach Österreich, der den Himmel teilweise trüb erscheinen lässt.