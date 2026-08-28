„Superzellen“: Heftige Böen und Gewitter möglich

Heute erreicht die Hitze-Woche ihren Höhepunkt: Die Temperaturen klettern noch einmal auf bis zu 35 Grad. Im Laufe des Tages kann es dann zu intensiven Gewittern kommen. Zudem bringt Föhn aus dem Süden Saharastaub nach Österreich, der den Himmel teilweise trüb erscheinen lässt.
Der Freitag beginnt sehr freundlich, im Großteils des Landes scheint am Vormittag die Sonne. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.
„Explosive Mischung“
Im Laufe des Tages ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf. Am Nachmittag und Abend kann es zu heftigen Windböen und Gewittern kommen. Die Meteorologen der GeoSphere Austria sprechen von einer „sehr explosiven, potenziell gefährlichen Mischung“.
Experten: Superzellen möglich
Den Experten zufolge soll im Alpenraum sehr feuchte Luft auf stark erwärmte Luft treffen – das könne zu intensiven Gewittern führen. Am späten Nachmittag werde eine Druckwelle über Teile des Landes ziehen. Einige Gewitterzellen können sich dabei sogar zu Superzellen entwickeln.
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Freitag steht im Zeichen von Saharastaub
In Teilen des Landes könne der Wind Spitzen bis über 100 km/h erreichen, so GeoSphere. Föhn aus dem Süden bringt zudem Saharastaub ins Land. Dieser lässt den Himmel teils milchig und diesig erscheinen.
Bis zu 35 Grad möglich
Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 35 Grad, mit den höchsten Werten im Süden des Landes, sowie in den Föhnregionen zwischen Salzburg und dem Mostviertel.
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