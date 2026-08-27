Neue Verbote: Italien droht jetzt Diesel-Wirrwarr

Emilia-Romagna: Strenger im Winterhalbjahr

Auch in der Emilia-Romagna tritt am 1. Oktober 2026 eine neue Regelung für Euro-5-Diesel-Pkw in Kraft. Sie gilt allerdings nur im Winterhalbjahr, also bis 31. März. Betroffene Fahrzeuge dürfen dann montags bis freitags zwischen 8.30 und 18.30 Uhr nicht mehr in Stadtgebiete von Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohnern fahren.