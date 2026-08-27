1:5! Arnautovic blamiert sich gegen ÖFB-Goalie

Die beiden ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic und Muhammed Cham haben die Europa-League-Ligaphase mit Roter Stern Belgrad auf bittere Art und Weise verpasst. Der serbische Meister schaffte es am Donnerstag nicht, eine 3:0-Führung aus dem Hinspiel gegen Viktoria Pilsen und ÖFB-Tormann Florian Wiegele zu verteidigen und musste sich schlussendlich mit 1:5 nach Verlängerung geschlagen geben.
Immerhin: Für Arnautovic und Cham geht es damit in der Conference-League-Ligaphase weiter.
Roter Stern spielte ab der 53. Minute in Unterzahl. Arnautovic stand genauso wie Cham in der Startelf und wurde in der 67. Minute beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Die Tschechen hatten sich in Minute 95 in Überzahl mit dem dritten Elfmeter des Tages zum 4:1 in die Verlängerung gerettet. Cham, der für das Elfmeterfoul in der Nachspielzeit verantwortlich gewesen war, musste in der Verlängerung vom Platz. Pilsen wurden insgesamt drei Strafstöße zugesprochen, zwei davon wurden verwandelt.
Lienhart, Kreidl, Maresic in Conference League
Philipp Lienhart hingegen schaffte es mit dem SC Freiburg mit einem 4:1 gegen Motherwell FC (Gesamtscore 7:2) souverän in die Ligaphase der Conference League. Der ÖFB-Verteidiger wurde im Rückspiel in der 64. Minute eingewechselt, bei den Schotten spielte Kapitän Lukas Fadinger durch. Ebenfalls in der Ligaphase steht Tormann Johannes Kreidl (30) mit dem finnischen Tabellenführer KuPS Kuopio nach einem 1:0 im Rückspiel gegen die Shamrock Rovers (Gesamtscore 2:1).
Auch Dario Maresic kam mit Hajduk Split bei Rakow Czestochowa in Polen nach einem 3:2 nach Verlängerung weiter, der frühere Sturm-und LASK-Verteidiger gab den Assist zum Siegtreffer. Für den Schweizer Meister FC Thun traf Furkan Dursun beim 2:2 gegen Lech Posen zum 2:1 (43.), zudem leistete der Ex-Rapidler die Vorlage zum 1:0. Das Rückspiel hatte allerdings keine Bedeutung mehr, da die Polen das Hinspiel mit 7:0 für sich entschieden hatten.
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