1:5! Arnautovic blamiert sich gegen ÖFB-Goalie

Roter Stern spielte ab der 53. Minute in Unterzahl. Arnautovic stand genauso wie Cham in der Startelf und wurde in der 67. Minute beim Stand von 1:3 ausgewechselt. Die Tschechen hatten sich in Minute 95 in Überzahl mit dem dritten Elfmeter des Tages zum 4:1 in die Verlängerung gerettet. Cham, der für das Elfmeterfoul in der Nachspielzeit verantwortlich gewesen war, musste in der Verlängerung vom Platz. Pilsen wurden insgesamt drei Strafstöße zugesprochen, zwei davon wurden verwandelt.