The Dresden Dolls: Es ist alles nicht so einfach

Von den Vorkommnissen und Vorwürfen habe Viglione nichts mitbekommen. „Amanda muss natürlich selbst mit ihrem Leben klarkommen, so wie ich mit meinem. Ich konnte in den letzten Jahren nicht viel anderes tun, als abzuwarten und andere Aufträge anzunehmen, um mich über Wasser zu halten. Heute ist jede Person der Öffentlichkeit ganz offen und ungefiltert den Vorverurteilungen, dem Mobbing und der Belästigung eines Online-Mobs ausgesetzt. Das ist die Welt, in der wir heute leben und aus dieser Welt kommen wir so schnell nicht wieder raus. Ich glaube aber immer an das Gute und hoffe inständig, dass wir uns so gut wie möglich um uns kümmern und aufeinander schauen.“ Auch Palmer ist sich der Tatsache bewusst, dass ihre Historie in der Öffentlichkeit nicht dazu verleitet, dass es jemals wirklich ruhig um sie werden wird. „Heute werden so viele Menschen in vorschnellen Shitstorms, vornehmlich aus patriarchalen und kapitalistischen Strukturen, begraben. Wir leben in einem Zeitalter, wo die Nuancen ausgestorben sind. Jeder hat für sich die endgültige Antwort gepachtet, aber jeder Mensch mit etwas Intelligenz weiß, dass das Leben nicht nur schwarz und weiß ist.“