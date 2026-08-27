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„Kennst du unsere ...“

Austria-Kapitän Fischer bricht ORF-Interview ab

Conference League
27.08.2026 23:07
Manfred Fischer
Manfred Fischer(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Kennst du unsere wirtschaftliche Situation? Na dann brauch‘ ich nichts mehr dazu sagen“, schnaufte Austria-Kapitän Manfred Fischer nach dem Ausscheiden in der Conference League – und brach das Interview mit dem ORF ab. 

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Was war passiert?
ORF-Mann Martin Lang befragt Fischer zum 0:0 gegen Braga. Die TV-Zuseher merken sofort – da passt die Chemie nicht! Schon bei der ersten Frage widerspricht der Veilchen-Kapitän, als der Interviewer von einer unterlegenen Austria sprach.

(Bild: GEPA)

Und auch bei einer weiteren Frage nach der derzeitigen Form der Austria meinte Fischer: „Willst du mir wieder einreden, dass das jetzt in unseren Köpfen drinnen bleibt? Nein, wir werden auch gegen Salzburg einen klaren Plan haben und eine frische Mannschaft auf den Platz bringen werden, so wie wir es auch in der Vergangenheit immer gemacht haben. Dann können wir auch Salzburg wehtun. Das haben wir auch schon in diesem Jahr gezeigt. Wir fahren also ganz sicher nicht mit gesenkten Köpfen hin, weil wir wissen, dass wir auch heute eine gute Leistung gebracht haben, auch wenn es nicht gereicht hat.“

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Eskaliert ist das Interview dann aber bei der letzten Frage. Lang: „Der LASK spielt in der Champions League, Sturm und Salzburg in der Europa League. Aber die Wiener Vereine sind wieder ausgeschieden. Ist das einfach nur Lospech, oder ist der Weg durch die Quali  letztendlich schwierig und es hängt von anderen Dingen gar nicht ab?“ Fischer lächelt schon während der Fragestellung, um dann knallhart zu kontern. „Kennst du unsere wirtschaftliche Situation?“, fragt der Veilchen-Kapitän. „Na dann brauch‘ ich nichts mehr dazu zu sagen.“ Und weg war er ...

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