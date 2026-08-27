Austria-Kapitän Fischer bricht ORF-Interview ab

Und auch bei einer weiteren Frage nach der derzeitigen Form der Austria meinte Fischer: „Willst du mir wieder einreden, dass das jetzt in unseren Köpfen drinnen bleibt? Nein, wir werden auch gegen Salzburg einen klaren Plan haben und eine frische Mannschaft auf den Platz bringen werden, so wie wir es auch in der Vergangenheit immer gemacht haben. Dann können wir auch Salzburg wehtun. Das haben wir auch schon in diesem Jahr gezeigt. Wir fahren also ganz sicher nicht mit gesenkten Köpfen hin, weil wir wissen, dass wir auch heute eine gute Leistung gebracht haben, auch wenn es nicht gereicht hat.“