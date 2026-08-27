Zürich erlebte zwei Fabel-Weltrekorde über Hürden

Der 25. und 26. Weltrekord

Erst war der größte Abend in Zürich seit langer Zeit! Durch die neuen Bestmarken war das lange Warten auf einen neuen Weltrekord auf dem Letzigrund vorbei. Denn die bisher letzte Bestmarke datierte von 2009, als Jelena Isinbajawe mit dem Stab über 5,06 geflogen war. Insgesamt hat Zürich jetzt seit 1959, als Martin über 110 m Hürden und 200 m Hürden die ersten Höchstleistungen erzielt hatte, 26 Weltrekorde erlebt.