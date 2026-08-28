Lenkerin (86) übersah junge Frau auf Schutzweg

Beim Linksabbiegen an einer ampelgeregelten Kreuzung übersah eine 86-Jährige hinterm Lenkrad am Donnerstagabend eine junge Frau, die zu Fuß am Schutzweg die Weißenwolffstraße in Linz überqueren wollte. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt.
Eine 86-Jährige aus Linz fuhr am Donnerstag gegen 20.55 Uhr mit einem Pkw in Linz in der Garnisonstraße in Richtung stadteinwärts und bog an der ampelgeregelten Kreuzung links in die Weißenwolffstraße ein. Zur selben Zeit war eine 27-jährige Linzerin zu Fuß auf der Garnisonstraße unterwegs und querte die Kreuzung mit der Weißenwolffstraße in selbiger Richtung auf dem dortigen Schutzweg.
Ins UKH eingeliefert
Die Autolenkerin erfasste die Frau auf dem Schutzweg, wodurch diese auf die Motorhaube stürzte und ein paar Meter weiter am Boden zum Liegen kam. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem ÖRK und dem Notarzt in das UKH Linz eingeliefert. Die Lenkerin blieb unverletzt.
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