Lenkerin (86) übersah junge Frau auf Schutzweg

Ins UKH eingeliefert

Die Autolenkerin erfasste die Frau auf dem Schutzweg, wodurch diese auf die Motorhaube stürzte und ein paar Meter weiter am Boden zum Liegen kam. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem ÖRK und dem Notarzt in das UKH Linz eingeliefert. Die Lenkerin blieb unverletzt.