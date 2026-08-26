Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Drama am Attersee

Fluglehrer (25) stürzte mit Schüler (20) in Tod

Österreich
26.08.2026 21:32
Der Flieger dürfte rasch in große Tiefe gesunken sein. Von der Wasseroberfläche aus war er für ...
Der Flieger dürfte rasch in große Tiefe gesunken sein. Von der Wasseroberfläche aus war er für die Suchteams nicht zu sehen.(Bild: Peter Breitenhaler)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Robert Loy
Porträt von Markus Schütz
Von Jürgen Pachner , Robert Loy und Markus Schütz

Ein 20-jähriger Flugschüler und sein 25-jähriger Fluglehrer stürzten am Mittwoch mit einem Kleinflugzeug in den Attersee. Ein Augenzeuge musste mitansehen, wie die Maschine nahezu senkrecht ins Wasser trudelte. Das Wrack wird in 160 Metern Tiefe vermutet – die Einsatzkräfte suchen jetzt fieberhaft mit Unterwasserrobotern danach.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein lauter Knall unterbrach am Mittwochvormittag schlagartig die Ruhe am Attersee: Eine zweisitzige Propeller-Maschine, die in Salzburg gestartet war, hatte über dem See plötzlich an Höhe verloren und war ins Wasser gestürzt. Ein Fluglehrer (25) und sein Schüler (20) – beide aus Deutschland – saßen in der Tecnam P2002 JF Sierra. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
26.08.2026 21:32
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Drama am Attersee
Fluglehrer (25) stürzte mit Schüler (20) in Tod
Unglück befürchtet
Frau (69) in Tirol vermisst: Große Suche gestartet
Krone Plus Logo
Warten auf Gutachten
Nach Todesfahrt: Geständnis wirft neue Fragen auf
Krone Plus Logo
Kampf um jeden Liter
Österreichs Schutzhütten geht das Wasser aus
Krone Plus Logo
Hauptbahnhof Salzburg
Sicherheit! Jetzt fordern sogar ÖBB Maßnahmen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine