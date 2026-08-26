Fluglehrer (25) stürzte mit Schüler (20) in Tod

Ein 20-jähriger Flugschüler und sein 25-jähriger Fluglehrer stürzten am Mittwoch mit einem Kleinflugzeug in den Attersee. Ein Augenzeuge musste mitansehen, wie die Maschine nahezu senkrecht ins Wasser trudelte. Das Wrack wird in 160 Metern Tiefe vermutet – die Einsatzkräfte suchen jetzt fieberhaft mit Unterwasserrobotern danach.
Ein lauter Knall unterbrach am Mittwochvormittag schlagartig die Ruhe am Attersee: Eine zweisitzige Propeller-Maschine, die in Salzburg gestartet war, hatte über dem See plötzlich an Höhe verloren und war ins Wasser gestürzt. Ein Fluglehrer (25) und sein Schüler (20) – beide aus Deutschland – saßen in der Tecnam P2002 JF Sierra. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr.
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