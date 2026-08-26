Fluglehrer (25) stürzte mit Schüler (20) in Tod

Ein lauter Knall unterbrach am Mittwochvormittag schlagartig die Ruhe am Attersee: Eine zweisitzige Propeller-Maschine, die in Salzburg gestartet war, hatte über dem See plötzlich an Höhe verloren und war ins Wasser gestürzt. Ein Fluglehrer (25) und sein Schüler (20) – beide aus Deutschland – saßen in der Tecnam P2002 JF Sierra. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr.