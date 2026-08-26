Nach E-Scooter-Unfall zweimal wiederbelebt

Kind musste Unfall mitansehen

Der E-Scooter-Fahrer, der keinen Helm trug, prallte gegen den Pkw des 50-Jährigen, der auch noch seine Gattin (39) und die zehnjährige Tochter im Wagen hatte. Der 30-Jährige wurde durch die Luft geschleudert, blieb reglos am Boden liegen. Der Bad Haller musste zweimal reanimiert werden, ehe er ins Spital geflogen werden konnte.