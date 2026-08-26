Nach E-Scooter-Unfall zweimal wiederbelebt

In akuter Lebensgefahr schwebt ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer, der in Bad Hall in einen Unfall mit einem Auto verwickelt wurde. Er hatte keinen Helm auf und musste vor dem Abtransport ins Spital zweimal wiederbelebt werden.
Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam ein Bad Haller (30) am Mittwochnachmittag per Helikopter ins Linzer Uni-Klinikum. Er hatte zuvor in seiner Heimatstadt beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto einer Familie aus Steyr übersehen.
Kind musste Unfall mitansehen
Der E-Scooter-Fahrer, der keinen Helm trug, prallte gegen den Pkw des 50-Jährigen, der auch noch seine Gattin (39) und die zehnjährige Tochter im Wagen hatte. Der 30-Jährige wurde durch die Luft geschleudert, blieb reglos am Boden liegen. Der Bad Haller musste zweimal reanimiert werden, ehe er ins Spital geflogen werden konnte.
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