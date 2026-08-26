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30-Jähriger ohne Helm:

Nach E-Scooter-Unfall zweimal wiederbelebt

Oberösterreich
26.08.2026 19:21
Der E-Scooter-Fahrer (30) schwebt in akuter Lebensgefahr.
Der E-Scooter-Fahrer (30) schwebt in akuter Lebensgefahr.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In akuter Lebensgefahr schwebt ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer, der in Bad Hall in einen Unfall mit einem Auto verwickelt wurde. Er hatte keinen Helm auf und musste vor dem Abtransport ins Spital zweimal wiederbelebt werden.

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Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam ein Bad Haller (30) am Mittwochnachmittag per Helikopter ins Linzer Uni-Klinikum. Er hatte zuvor in seiner Heimatstadt beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto einer Familie aus Steyr übersehen.

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