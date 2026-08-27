Windpark-Millionenbetrüger aus Haft geflohen

Neue Anzeige wegen 3,1 Millionen Euro

Besonders brisant: Gegen Holt liegt inzwischen eine weitere Strafanzeige wegen Betrugs vor. Im Mittelpunkt steht der geplante Kauf des Flughafens Rostock-Laage für 3,1 Millionen Euro. Laut „Welt“ soll Holt im Juli 2025 bei einem Treffen von Käufer- und Verkäuferseite in Berlin aufgetaucht sein und dabei den Eindruck vermittelt haben, wirtschaftlich eine wichtige Rolle zu spielen. Holt bestreitet eine Beteiligung. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigte den Eingang der Anzeige.