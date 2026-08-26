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Ciao, bello, ciao!

Wird Burgenländerin Al Banos „neue Romina Power“?

Burgenland
26.08.2026 05:30
Zwei, die sich verstehen: Al Bano Carrisi und Fausta Gallelli. Am 11. September singt sie zudem ...
Zwei, die sich verstehen: Al Bano Carrisi und Fausta Gallelli. Am 11. September singt sie zudem bei „La Notte Italiana“ mit Silvio Samoni auf der Burg Güssing.(Bild: APA/Andreas Tischler)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Nach Jahrzehnten mit Romina Power auf der Bühne könnte für den italienischen Schlager-Star Al Bano Carrisi eine neue Ära beginnen: Die Burgenländerin Fausta Gallelli träumt nämlich davon, künftig an seiner Seite zu singen. Wer die 43-jährige Italo-Sängerin ist – und warum sie tatsächlich beste Karten haben könnte. 

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Mit Hits wie „Felicità“, „Sempre sempre“, „Sharazan“ oder „Tu, soltanto tu“ erobern sie seit den 1980er-Jahren die Herzen von Millionen Menschen. Ihre Stimmen ergänzen sich perfekt, ihre Auftritte versprühen Lebensfreude: Al Bano Carrisi (83) und Romina Power (74) sind als Duo weit über Italien hinaus bekannt. Doch ihre Geschichte verlief nicht immer glücklich. 1994 verschwand ihre Tochter Ylenia bei einem Aufenthalt in New Orleas spurlos. Dieser Schicksalsschlag belastete die Beziehung des Ehepaares schwer. Fünf Jahre später erfolgte die Trennung, 2012 die rechtkräftige Scheidung.

Auch musikalisch gingen die beiden eigene Wege. Erst später fanden sie für Konzerte wieder zusammen und feierten ein viel beachtetes Comeback. Doch nun scheint sich der Kreis endgültig zu schließen. Schon bei ihrem Auftritt beim Musikevent „Amore Italiano“ auf der Seebühne in Mörbisch Anfang August war offensichtlich: Auch wenn sie von Liebe und Vertrautheit singen, Al Bano und Romina würdigen sich kaum noch eines Blickes.

Gerüchten zufolge soll am 28. November im polnischen Posen/Poznań sogar ihr letzter gemeinsamer Auftritt stattfinden. Klar, dass die Fangemeinde nun rätselt, wer künftig Al Banos neue Bühnenpartnerin wird.

Während der Covid-Pandemie stand der „Baby-Elefant“ in Österreich symbolisch für den ...
Während der Covid-Pandemie stand der „Baby-Elefant“ in Österreich symbolisch für den vorgeschrieben Mindestabstand von einem Meter. Die Distanz zwischen Al Bano und Romina Power beim Konzert Anfang August in Mörbisch war größer.(Bild: RaMaR_pictures/Ramona Marinits)
Fausta Gallelli trat mit Sohn Alessandro (13) vor mehr als 6000 Zuschauern im Vorprogramm auf. ...
Fausta Gallelli trat mit Sohn Alessandro (13) vor mehr als 6000 Zuschauern im Vorprogramm auf. Die Körpersprache der beiden war wesentlich zugewandter.(Bild: Krone KREATIV/Alex List, zVg)

Fürstliche Fangemeinde
Eine Burgenländerin hätte beste Karten: die aus Kalabrien stammende und in Pinkafeld lebende Italo-Sängerin Fausta Gallelli. Die 43-Jährige, die 2014 bei der TV-Castingshow „Die große Chance“ teilnahm und dort mit ihrer Darbietung von „Ti amo“ für Furore sorgte, ist seit Jahren im deutschen Sprachraum als Schlagersängerin im Geschäft. So heizt sie dem Publikum bei der „Starnacht“ ein.

Auch in der Fernsehshow „Schlagerspaß mit Andy Borg“ war sie schon zu Gast. Und selbst Fürst Albert II. von Monaco ist ein glühender Fan von ihr. Auch bei ihrem Auftritt bei einem Gala-Abend in Cannes im Zuge des Internationalen Filmfestivals vor einigen Monaten begeisterte sie das Publikum.

Gallelli mit einem ihrer prominensten Fans: Fürst Albert II. von Monaco
Gallelli mit einem ihrer prominensten Fans: Fürst Albert II. von Monaco(Bild: zVg)

Liebeserklärung auf Italienisch
Darüber hinaus kennt Gallelli, die auch selbst Lieder schreibt, alle Songs von Al Bano Carrisi und Romina Power in- und auswendig. Deren Ohrwurm „Ci sarà“ hat sie für ihr Album „La vita è bella“ selbst aufgenommen und neu interpretiert. Bei „Amore Italiano“ trat sie schon zweimal im Vorprogramm mit den beiden auf.

„Ich bin total begeistert von Al Bano und seiner Stimme. Seinem Cousin, der ihn managt, habe ich das schon mitgeteilt. Bald werde ich auch Al Bano persönlich gestehen, dass es mein größter Traum wäre, einmal mit ihm zu singen“, schwärmt Gallelli.

Fausta Gallelli versprüht Charme, italienische Leichtigkeit und Sex-Appeal.
Fausta Gallelli versprüht Charme, italienische Leichtigkeit und Sex-Appeal.(Bild: zVg)
Al Bano Carrisis Hotelanlage „Felicità“ in Apulien. Hier will sie das Herz des italienischen ...
Al Bano Carrisis Hotelanlage „Felicità“ in Apulien. Hier will sie das Herz des italienischen Schlagerstars für ihre Idee gewinnen.(Bild: Harald Schume)

Am 3. Oktober wird sie nach Apulien fliegen und Al Bano dort in seiner Hotelanlage besuchen: „Ob ich ihn mit meiner Liebeserklärung von Künstlerin zu Künstler überzeugen kann, weiß ich nicht. Eines ist jedoch fix: Wenn ich diesen Schritt jetzt nicht wage, werde ich es mein Leben lang bereuen!“

Und Al Bano vermutlich auch! Nach Jahrzehnten mit seiner Romina braucht er nun gewiss nicht eine neue Version seiner Ex-Frau an seiner Seite, sondern eine jüngere, eigenständige Sängerin, die seine Hits weiterführt, ohne den Eindruck zu erwecken, die Vergangenheit kopieren zu wollen. 

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