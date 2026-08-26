Wird Burgenländerin Al Banos „neue Romina Power“?

Auch musikalisch gingen die beiden eigene Wege. Erst später fanden sie für Konzerte wieder zusammen und feierten ein viel beachtetes Comeback. Doch nun scheint sich der Kreis endgültig zu schließen. Schon bei ihrem Auftritt beim Musikevent „Amore Italiano“ auf der Seebühne in Mörbisch Anfang August war offensichtlich: Auch wenn sie von Liebe und Vertrautheit singen, Al Bano und Romina würdigen sich kaum noch eines Blickes.