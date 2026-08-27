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Föhn setzt ein

Nacht wird mild und stellenweise auch tropisch

Österreich
27.08.2026 18:00
Eine Tropennacht mit Temperaturen von nicht weniger als 20 Grad könnte etwa in der ...
Eine Tropennacht mit Temperaturen von nicht weniger als 20 Grad könnte etwa in der Bundeshauptstadt bevorstehen.(Bild: Robert Fruehauf – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine milde Nacht steht Österreich bevor – in einigen Regionen des Landes könnte es sogar noch einmal tropisch werden. Ganz im Westen ist das aufkommendem Föhn geschuldet, der die Temperaturen örtlich sogar deutlich über der 20-Grad-Marke halten kann. Auch im Osten bleibt es warm.

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Am ehesten bleibt wohl der Süden, also Kärnten und die Steiermark, bei den Nachttemperaturen unter der 20er-Marke. In den übrigen Bundesländern könnte sich der 20er aber vielerorts ausgehen. 

Schauer oder Gewitter machen in den Nachtstunden in ganz Österreich Pause. Es ist kaum bewölkt, stellenweise sogar klar. Während der Wind im Osten nur schwach bis mäßig bläst, zeigt er sich im Vorarlberger Montafon und im Bregenzerwald von seiner ruppigen Seite. Auch in Tirol macht sich der Föhn bemerkbar. In Oberösterreich werden Spitzen von rund 30 km/h erwartet. 

Der Freitag steht zunächst ganz im Zeichen von Saharastaub. Dieser trübt den Sonnenschein. Es wird noch einmal heiß, bis zu 35 Grad sind etwa in Nieder- und Oberösterreich möglich. In Vorarlberg und am Alpenhauptkamm ziehen allerdings von der Früh weg dichte Wolken mit ersten Regenschauern und Gewittern durch. Im Tagesverlauf breiten sich diese unter Verstärkung samt Unwettergefahr aus. Meist trocken bleibt es bis zum Abend noch von Unterkärnten bis ins Weinviertel. 

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