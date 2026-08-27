Nacht wird mild und stellenweise auch tropisch

Der Freitag steht zunächst ganz im Zeichen von Saharastaub. Dieser trübt den Sonnenschein. Es wird noch einmal heiß, bis zu 35 Grad sind etwa in Nieder- und Oberösterreich möglich. In Vorarlberg und am Alpenhauptkamm ziehen allerdings von der Früh weg dichte Wolken mit ersten Regenschauern und Gewittern durch. Im Tagesverlauf breiten sich diese unter Verstärkung samt Unwettergefahr aus. Meist trocken bleibt es bis zum Abend noch von Unterkärnten bis ins Weinviertel.