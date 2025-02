ORF-Starkoch muss sein Wiener Kultlokal schließen

Für viele seiner Stammgäste kommt diese Nachricht einer Hiobsbotschaft gleich. Aber seit Freitag ist‘s amtlich: Publikumsliebling und Herdkünstler Andi Wojta schließt die Pforten seines Minoritenstüberls, im Herzen des Wiener Polit-Bezirks. „Es ist natürlich alles nicht so einfach für mich“, so Wojta über die emotionale Berg- und Talfahrt, die er in der letzten Zeit erlebte. Aber es hatte zuletzt einfach keinen Sinn mehr.