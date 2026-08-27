Katastrophe von Nepal: Steirer wollen jetzt helfen

Markus Raich, Einsatzleiter der Bergrettung im steirischen Ausseerland, war schon mehr als 50-mal in Nepal und half immer wieder, etwa nach dem zerstörerischen Erdbeben im Jahr 2015. Erst vor zwei Wochen war der Steirer in jener Gegend, in der es kurz danach zur Sturzflut kam. „Diese Flut war eigentlich nicht vorhersehbar. In der Monsunzeit gibt es dort aber enorme Wassermassen“, erzählt er. „Ein paar Einheimische haben immer gesagt, hoffentlich passiert da nichts. Jetzt sind diese Befürchtungen wohl wahr geworden.“