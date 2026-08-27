Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zerstörung durch Flut

Katastrophe von Nepal: Steirer wollen jetzt helfen

Steiermark
27.08.2026 18:27
Die Flutwelle zerstörte ganze Dörfer.
Die Flutwelle zerstörte ganze Dörfer.(Bild: EPA/NARENDRA SHRESTHA)
Porträt von Sebastian Brandstetter
Von Sebastian Brandstetter

Gletscherbruch, Sturzflut, Zerstörung: Im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet kam es zu einer Katastrophe, die Hunderte Menschenleben forderte. Auch Steirer kennen die Region, eine Hilfsaktion ist angelaufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Langtang-Region im Grenzgebiet zwischen Nepal und dem zu China gehörenden autonomen Gebiet Tibet ereignete sich Mittwochfrüh eine verheerende Sturzflut. Weit mehr als 1000 Menschen gelten noch als vermisst.

Markus Raich, Einsatzleiter der Bergrettung im steirischen Ausseerland, war schon mehr als 50-mal in Nepal und half immer wieder, etwa nach dem zerstörerischen Erdbeben im Jahr 2015. Erst vor zwei Wochen war der Steirer in jener Gegend, in der es kurz danach zur Sturzflut kam. „Diese Flut war eigentlich nicht vorhersehbar. In der Monsunzeit gibt es dort aber enorme Wassermassen“, erzählt er. „Ein paar Einheimische haben immer gesagt, hoffentlich passiert da nichts. Jetzt sind diese Befürchtungen wohl wahr geworden.“

Die Karte zeigt das Katastrophengebiet nach einer Sturzflut in Nepal mit vielen Toten und etwa 1.500 Vermissten. Die Karte markiert den Verlauf der Flutwelle nach einem Gletscherabbruch nahe der Grenze zu China. Betroffene Orte entlang des Flusslaufs sind Gyirong, Timure, Syapru Besi, Trishuli Bazar und Ratmate. Kathmandu ist als Referenzpunkt eingezeichnet. Quelle: APA.

Hunderte Touristen noch vermisst
Der Nepalese Sudama Karki hat im Katastrophengebiet als Touristen-Guide schon oft Wanderungen durchgeführt und koordiniert zurzeit vor Ort für den Grazer Verein „Weltweitwandern Wirkt!“ sowie für den Lions Club die Verteilung von Hilfsgütern. Unter den Vermissten seien neben Einheimischen mehr 500 Touristen, erzählt er der „Krone“: Ukrainer, Amerikaner, Engländer, Deutsche, Australier, Malaysier und Russen.

Viele waren zum Zeitpunkt der Katastrophe für Visabeantragungen am Grenzübergang zwischen Nepal und Tibet, der Teil einer beliebten Pilgerroute ist. Der Übergang wurde durch die Sturzflut komplett zerstört, so Karki. Auch das nepalesische Dorf Syabrubesi, in dem viele Touristen vor der Pilgerwanderung nächtigten, wurde von den Fluten mitgerissen.

Zitat Icon

Wir bringen die Hilfsgüter zum Militär, das dann mittels Hubschrauber die Güter zu den Personen bringt.

Sudama Karki

Bild: Sudama Karki

Lob für Regierung, Bitte um Spenden
Karki lobt die nepalesische Regierung: „Von offizieller Seite wurde sehr schnell reagiert. Mehr als 40 Hubschrauber stehen im Einsatz, 10.000 Personen von Militär und Polizei. Auch eine App wurde der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, über die schnell Ortsdaten sowie Hilfsanforderungen bekannt gegeben werden können.“

Aufgrund der starken Zerstörung der Infrastruktur sei es sehr schwer, Hilfsgüter und Nahrung zu den Bedürftigen zu bringen – man tue aber, was man kann. „Wir bringen die Hilfsgüter zum Militär, das dann mittels Hubschrauber die Güter zu den Personen bringt.“

Lesen Sie auch:
Die Sturzflut mit darauffolgenden verheerenden Überschwemmungen im Himalaya-Gebiet hat am ...
Millionen bedroht
Horror in Nepal: Risiko für Gletscherfluten steigt
27.08.2026
Mindestens 362 Tote
Was Horror-Sturzflut im Himalaya-Gebiet auslöste
27.08.2026

Dafür würde er sich über Spenden freuen – in Zusammenarbeit mit dem Grazer Verein „Weltweitwandern Wirkt!“ wurde eine Spendenaktion eingerichtet (www.weltweitwandernwirkt.org/nothilfe-nepal). Karki und seine Partner würden sicherstellen, dass die Spenden rechtzeitig bei den Bedürftigen ankommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.08.2026 18:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NepalChinaAusseerland
KatastropheGrenzgebietErdbebenKatastrophengebiet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
169.601 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.700 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
103.859 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1892 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
973 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf