Mountainbike-Sensation! Stigger rast zu WM-Gold

„Mir fehlen die Worte. Das ist einfach unglaublich und unwirklich, einfach pure Emotionen. Es ist mehr als nur ein Traum, der wahr geworden ist. Meine Familie ist auch hier, das bedeutet mir sehr viel“, sagte Stigger, die im Val di Sole vor neun Jahren ihren ersten Junioren-WM-Titel und auch schon U23-WM-Silber geholt hatte. „Val di Sole hat einen speziellen Platz in meinem Herzen“, betonte die heuer im Weltcup im Short-Track bereits auf dem Podest gestandene Ötztalerin. Das WM-Rennen über die olympische Cross-Country-Distanz findet am Sonntag statt.