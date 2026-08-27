Mountainbike-Sensation! Stigger rast zu WM-Gold

Die Tirolerin Laura Stigger hat bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften im italienischen Val di Sole Gold im Short-Track-Bewerb geholt. Für die 25-jährige Tirolerin ist der Titel in der nicht-olympischen Kurzdisziplin die erste WM-Medaille in der Eliteklasse. Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin setzte sich am Donnerstag dank eines perfekten Zielsprints zeitgleich vor der Britin Evie Richards durch. Bronze ging eine Sekunde zurück an die Schweizerin Sina Frei.
„Mir fehlen die Worte. Das ist einfach unglaublich und unwirklich, einfach pure Emotionen. Es ist mehr als nur ein Traum, der wahr geworden ist. Meine Familie ist auch hier, das bedeutet mir sehr viel“, sagte Stigger, die im Val di Sole vor neun Jahren ihren ersten Junioren-WM-Titel und auch schon U23-WM-Silber geholt hatte. „Val di Sole hat einen speziellen Platz in meinem Herzen“, betonte die heuer im Weltcup im Short-Track bereits auf dem Podest gestandene Ötztalerin. Das WM-Rennen über die olympische Cross-Country-Distanz findet am Sonntag statt.
Im Cross-Country-Rennen der Junioren sicherte sich der Salzburger Michael Hettegger die Silbermedaille. Der auch schon bei der EM zu Rang zwei gefahrene 17-Jährige musste sich um 1:16 Minuten nur dem Australier Connor Wright geschlagen geben.
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