Lösbare Aufgabe zum US-Open-Auftakt für Tagger

Eine schwere Auslosung haben drei von vorerst fünf ÖTV-Aktiven für die am Sonntag beginnenden US Open erhalten: Sinja Kraus trifft bei ihrer New-York-Premiere auf die als Nummer 7 gesetzte Tschechin Karolina Muchova, Julia Grabher auf Sorana Cirstea (ROU-16) und Filip Misolic auf Francisco Cerundolo (ARG-24). Lilli Tagger hat mit der Deutschen Tamara Korpatsch bei ihrem US-Open-Debüt eine lösbare Aufgabe, Anastasia Potapova mit Tereza Valentova (CZE) ebenso.
Österreichs große Zukunftshoffnung Tagger hat gegen Korpatsch bisher beide Begegnungen gewonnen. Die beiden Kontrahentinnen sind aktuell Weltranglisten-Nachbarn (48. versus 47.). Die rot-weiß-rote Nummer eins Potapova spielt erstmals gegen die Tschechin Valentova, ist als Nummer 24 gesetzt und an sich Favoritin. Ein gewisses Fragezeichen steht allerdings hinter ihrer Fitness, hatte sie zuletzt doch kurzfristig wegen Rückenproblemen aus dem Turnier in Monterrey zurückgezogen.
Auch Kraus spielt erstmals gegen Muchova, ist gegen die Wimbledonfinalistin freilich krasse Außenseiterin. Grabher hat gegen Cirstea eine 0:2-Bilanz stehen, das bisher letzte Duell war allerdings 2022 auf Sand (5:7,1:6).
Misolic krasser Außenseiter
Besonders schwer wird es auch für Filip Misolic. Der dank „geschütztem Ranking“ nach über sechs Monaten Verletzungspause zurückkehrende Steirer ist gegen den Weltranglisten-25. Francisco Cerundolo noch dazu nach der Auszeit, in der er im Ranking auf Platz 530 zurückgefallen ist, krasser Außenseiter. Zudem hat er die bisherigen zwei Duelle mit dem Argentinier ohne Satzgewinn verloren, zuletzt in der zweiten Runde der French Open 2024.
Misolic könnte aus ÖTV-Sicht noch Gesellschaft bekommen: Aktuell spielt Jurij Rodionov in der dritten Qualifikationsrunde noch um einen Platz im Hauptbewerb.
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