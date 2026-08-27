Lösbare Aufgabe zum US-Open-Auftakt für Tagger

Misolic krasser Außenseiter

Besonders schwer wird es auch für Filip Misolic. Der dank „geschütztem Ranking“ nach über sechs Monaten Verletzungspause zurückkehrende Steirer ist gegen den Weltranglisten-25. Francisco Cerundolo noch dazu nach der Auszeit, in der er im Ranking auf Platz 530 zurückgefallen ist, krasser Außenseiter. Zudem hat er die bisherigen zwei Duelle mit dem Argentinier ohne Satzgewinn verloren, zuletzt in der zweiten Runde der French Open 2024.