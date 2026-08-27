„Michael Ludwig ist ein beinharter Machtpolitiker“

Nach Enthüllungen über geheime Weinkeller-Treffen steht die Wirtschaftskammer Wien unter schwerem Beschuss. Gerald Zmuegg (Freiheitliche Wirtschaft) wirft der Führung ein Systemversagen vor: Der zurückgetretene WKW-Präsident Walter Ruck habe die Kammer zum Erfüllungsgehilfen des Rathauses degradiert. Bürgermeister Michael Ludwig steuere den Kurs als „beinharter Machtpolitiker“ in Richtung Staatswirtschaft. Zmuegg fordert Konsequenzen: Eine Senkung der Kammerumlagen von durchschnittlich 750 Euro auf 75 Euro, transparente Finanzprüfungen und ein Ende der Hinterzimmer-Politik auf „Kaisermühlenblues-Niveau“.