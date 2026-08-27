Illegale Busfahrten: Beide Lenker wurden angezeigt

Bei der Kontrolle eines Reisebusses in Rosenbach am Donnerstag wurden zwei kosovarische Fahrer ohne erforderliche Konzession erwischt. Sie transportierten regelmäßig Fahrgäste ohne Tickets und überschritten massiv Lenk- und Ruhezeiten.
Am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, kontrollierten Beamte einen Linienbus eines kosovarischen Unternehmens in Rosenbach, Bezirk Villach-Land. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Buslenker (38 und 40 Jahre alt) ohne notwendige Konzessionsurkunde für grenzüberschreitenden Linienverkehr tätig waren. Sie beförderten regelmäßig Passagiere und kassierten die Fahrtgebühren ein – allerdings ohne dass Fahrkarten ausgestellt wurden. Zugleich ergaben sich erhebliche Verstöße gegen die gesetzlich vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten bei beiden Fahrern.
Festnahme und Verbote
Der 38-jährige Lenker befand sich zudem illegal im Bundesgebiet. Auf Grundlage eines Festnahmebefehls des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesen wurde er ins PAZ Villach gebracht. Gegen beide Männer verhängte die Behörde Einreiseverbote für Österreich. Zur Sicherstellung des Verfahrens mussten sie zusammen mehrere eintausend Euro Sicherheitsleistung bezahlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.