Illegale Busfahrten: Beide Lenker wurden angezeigt

Am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, kontrollierten Beamte einen Linienbus eines kosovarischen Unternehmens in Rosenbach, Bezirk Villach-Land. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Buslenker (38 und 40 Jahre alt) ohne notwendige Konzessionsurkunde für grenzüberschreitenden Linienverkehr tätig waren. Sie beförderten regelmäßig Passagiere und kassierten die Fahrtgebühren ein – allerdings ohne dass Fahrkarten ausgestellt wurden. Zugleich ergaben sich erhebliche Verstöße gegen die gesetzlich vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten bei beiden Fahrern.