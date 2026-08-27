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Illegale Busfahrten: Beide Lenker wurden angezeigt

Kärnten
27.08.2026 21:12
Die Polizei kontrollierte den kosovarischen Linienbus (Symbolbild).
Die Polizei kontrollierte den kosovarischen Linienbus (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Bei der Kontrolle eines Reisebusses in Rosenbach am Donnerstag wurden zwei kosovarische Fahrer ohne erforderliche Konzession erwischt. Sie transportierten regelmäßig Fahrgäste ohne Tickets und überschritten massiv Lenk- und Ruhezeiten.

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Am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, kontrollierten Beamte einen Linienbus eines kosovarischen Unternehmens in Rosenbach, Bezirk Villach-Land. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Buslenker (38 und 40 Jahre alt) ohne notwendige Konzessionsurkunde für grenzüberschreitenden Linienverkehr tätig waren. Sie beförderten regelmäßig Passagiere und kassierten die Fahrtgebühren ein – allerdings ohne dass Fahrkarten ausgestellt wurden. Zugleich ergaben sich erhebliche Verstöße gegen die gesetzlich vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten bei beiden Fahrern.

Festnahme und Verbote
Der 38-jährige Lenker befand sich zudem illegal im Bundesgebiet. Auf Grundlage eines Festnahmebefehls des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesen wurde er ins PAZ Villach gebracht. Gegen beide Männer verhängte die Behörde Einreiseverbote für Österreich. Zur Sicherstellung des Verfahrens mussten sie zusammen mehrere eintausend Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

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