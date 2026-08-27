40 Jahre Arbeit für die Unterhaltung, nun ein Jux

Die Theatergruppe Spektakel in Weißenstein feiert ihr Jubiläum mit Nestroys Posse – mit Gesang, mit Akkordeonbegleitung und hoffentlich ohne ungewollte Stunts...
Auf die Bühne wollten vor 40 Jahren einige Mitglieder der Landjugend Weißenstein. Nach anfänglichen Regie-Schwierigkeiten kam der Regisseur und Schauspieler Adi Peichl, mit dem Profi ging es mit der Amateurtheatergruppe steil bergauf. Klassische Komödien von Nestroy und Feydeau und Boulevardstücke, Operetten und Musicals sowie die Welturaufführung von „Die Richtigen“ standen auf dem Spielplan und wurden zu Publikumserfolgen.
Als es die Tür aus den Angeln hob – samt Darsteller
„Schon bald wollte man mehr und das Frühjahr wurde zusätzlich zum Herbst als Spielzeit etabliert“, erzählt der derzeitige Spektakel-Obmann Erich Wassertheurer, der seit etwa 35 Jahren auf der Bühne steht und sich an eine kuriose Situation, einen ungewollten Stunt erinnert: „Bei ,Außer Kontrolle’ hänge ich als Leiche an der Tür, die Fritz öffnet. Die Tür fliegt aus den Angeln – mit mir! Doch Fritz hängt die Tür samt mir auf den ersten Riss wieder ein!“
Das Schauspiel ist eine gemeinsame Leidenschaft! Es ist wochenlanges Proben, damit etwas Tolles entsteht, das das Publikum unterhält – und wir Freude haben.
Erich Wassertheurer, Obmann der Theatergruppe Spektakel
Auf die Bühne würde Wassertheurer, der im Brotberuf beim Wasserverband arbeitet, nicht mehr verzichten wollen: „Wenn man mit Herzblut dabei ist, nimmt man auch die viele Arbeit in Kauf.“ Denn auch wenn eine Komödie geprobt wird, bedeutet das nicht immer lachen. „Wir proben vier Stunden am Stück mit Regisseurin Christina Wuga. Davor haben einzelne Darsteller oft noch Gesangsproben, weil Nestroys Posse ja Couplets beinhaltet. Ich habe dann auch noch den Bühnenbau und die Organisation“, erzählt Wassertheurer, der als Weinberl zu sehen sein wird – in jener Rolle, die bei der Uraufführung 1842 von Nestroy selbst verkörpert wurde.
Mit Johann Nepomuk Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ in der Inszenierung von Christian Wuga feiert die Theatergruppe Spektakel ihr 40-jähriges Bestehen.
Premiere: Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, Kulturhaus Weißenstein
Weitere Vorstellungen: 26.9., 2.10., 3.10. – jeweils 19.30 Uhr, 4.10. um 15 Uhr, 9., 10., 16. und 17.10. um 19.30 Uhr sowie am 18.10. um 15 Uhr.
Karten unter 0664/ 645 25 74 – Mo bis Fr, 13 bis 17 Uhr
Infos: www.tg-spektakel.at
In den vergangenen 40 Jahren hat die Theatergruppe Spektakel schon auf dem Dorfplatz im Ort gespielt, beispielsweise „Das weiße Rössl“; meistens aber unterhalten sie im Kulturhaus ihr Publikum. Die Darsteller haben Sketch-Abende und Lesungen veranstaltet und bei der Fernseh-Reihe „Der Sagenjäger“ mitgespielt. Einige Spektakler sind in Streifen des Filmclubs Villach zu sehen.
Erstmals Arbeit mit Regisseurin
Während die Darsteller Amateure sind – in dem Wort schwingt die Liebe mit, die man für die Bühne braucht –, sind die Regisseure stets Profis: Adi Peichl, Robert Putzinger, Peter Paul Beck und nun Christina Wuga.
Im Jubiläumsjahr bietet die Theatergruppe zum Bauernsilvester, also einen Tag vor Silvester, eine große Show: Spektakel und Friends – ein bunter Abend.
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