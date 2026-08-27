40 Jahre Arbeit für die Unterhaltung, nun ein Jux

Mit Johann Nepomuk Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ in der Inszenierung von Christian Wuga feiert die Theatergruppe Spektakel ihr 40-jähriges Bestehen.

Premiere: Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, Kulturhaus Weißenstein

Weitere Vorstellungen: 26.9., 2.10., 3.10. – jeweils 19.30 Uhr, 4.10. um 15 Uhr, 9., 10., 16. und 17.10. um 19.30 Uhr sowie am 18.10. um 15 Uhr.

Karten unter 0664/ 645 25 74 – Mo bis Fr, 13 bis 17 Uhr

Infos: www.tg-spektakel.at