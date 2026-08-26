Expertin: „Auf unseren Händen soll es leben!“

Vielfältiges mikrobielles Umfeld ist wichtig

Zudem sind bei weitem nicht alle Keime schlecht. Wie wichtig ein vielfältiges mikrobielles Umfeld ist, zeigt ein ungewöhnliches Beispiel aus dem Weltall: Auf der Internationalen Raumstation ISS ist die mikrobielle Vielfalt deutlich begrenzter als auf der Erde. Die meisten dort gefundenen Mikroorganismen stammen von den Astronautinnen und Astronauten selbst – von deren Haut, Haaren oder Kleidung. Gleichzeitig treten bei Menschen im All häufiger Hautprobleme wie Irritationen und Ausschläge auf. Daraus lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass Mikroorganismen schlicht und einfach zu unserem Körper gehören und in enger Wechselwirkung mit ihm und unserem Immunsystem stehen.