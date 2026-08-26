Landestheater: Ali M. Abdullah wird Übergangschef

Kommt das Landestheater jetzt endlich zur Ruhe? Nach turbulenten Monaten rund um die Kündigung und Freistellung der ehemaligen Intendantin Stephanie Gräve hat die KUGES Tatsachen geschaffen und die künstlerische Leitung des Hauses am Bregenzer Kornmarktplatz neu besetzt. „Wir freuen uns, dass mit Ali M. Abdullah ein erfahrener und ausgezeichnet vernetzter interimistischer künstlerischer Leiter an das Vorarlberger Landestheater kommt. Es ist nicht selbstverständlich im laufenden Betrieb und bei teilweise bereits erfolgter Planung einen Theaterfachmann wie ihn gewinnen zu können. Wir danken Ali M. Abdullah, dass er für die nächsten beiden Jahre seinen Wohnsitz nach Bregenz verlegen wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, ist Barbara Schöbi-Fink, ihres Zeichens Kulturlandesrätin und Aufsichtsratsvorsitzende der KUGES happy.