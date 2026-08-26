Österreichs Schutzhütten geht das Wasser aus

Die Trockenheit erreicht die Alpen: Österreichs Berghütten müssen in diesem Sommer um jeden Liter Wasser kämpfen und greifen dabei durchaus zu teils drastischen Mitteln.
Es ist ein Bild, das einfach nicht zusammenpassen will: Der Hochschwab in der Obersteiermark gilt als eines der wichtigsten Wassergebirge Österreichs. Tief im Kalkmassiv entspringen Quellen, deren Wasser über Leitungen bis nach Wien fließt. Millionen Menschen vertrauen auf dieses Wasser.
Doch wenige Höhenmeter darüber wird jeder Tropfen kostbar. Auf der Voisthalerhütte in der Oberen Dullwitz auf 1654 Metern Seehöhe kontrolliert Hüttenwirtin Maja Ludwig täglich den Wasserstand der Tanks.
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