Sturms Neuer gleich mit einer Liebeserklärung

Sturms Neuzugang Valmir Matoshi trainierte Mittwoch erstmals mit seiner neuen Mannschaft. Die Laufmaschine soll Stankovic und Weinhandl entlasten. Am Sonntag beim Klassiker gegen Rapid könnte der 23-Jährige bereits sein Debüt feiern. Fabio Ingolitsch freut sich auf den Hit: „Die beste Atmosphäre des Jahres.“
Ein neues Gesicht gab es Mittwochvormittag beim Training von Sturm. Valmir Matoshi schwitzte erstmals unter Fabio Ingolitsch. Der Mittelfeldspieler, vom FC Thun gekommen, fühlte sich auf Anhieb wohl. „Vor dem ersten Training habe ich Respekt gehabt, aber ich bin gut aufgenommen worden. Ich freue mich auf vieles hier. Die Fans, das habe ich schon gehört, sollen top sein. Vor dem Wechsel wurde mir zudem erzählt, dass Graz eine schöne Stadt sei. Aber ich muss sagen, es ist noch viel schöner als mir berichtet wurde“, haute der Doppelstaatsbürger der Schweiz und des Kosovo gleich eine Liebeserklärung raus.
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