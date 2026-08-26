Der Lauteracher Fehlstart ist kein Beinbruch

Riesiges Potenzial

„Im Team steckt riesiges Potenzial. Wir müssen geduldig sein und den Spielern Zeit geben, bis die einzelnen Mechanismen greifen. Dazu kommt, dass uns momentan drei verletzte Spieler fehlen, die zusätzliche Qualitäten mitbringen, die wir gerade in dieser Phase dringend benötigen würden. Aktuell stehen bei uns teilweise zwei 17-Jährige und fünf weitere Spieler unter 20 Jahren in der Startelf“, analysiert Kristo die Gesamtsituation. Die Lauteracher kassierten in den ersten vier Partien elf Gegentore: „Sehr viele individuelle Fehler führten zu diesen Treffern. Das ist jetzt noch mangelnde Routine“, sagt Jurcevic.