Hunderttausende Euro am Fiskus vorbeigeschleust

Saftige Geldstrafe

In seinem Plädoyer führt der Verteidiger zum Faktum der betrügerischen Krida ins Treffen, dass eine nochmalige Verurteilung aus rechtlicher Sicht nicht möglich sei, da alle strafrechtlich relevanten Taten vor der Verurteilung im Sommer vergangenen Jahres begangen worden seien. Nach kurzer Beratung des Schöffensenats spricht der Herr Rat den Angeklagten zu diesem Faktum tatsächlich frei. Ein Schuldspruch ergeht jedoch wegen Abgabenhinterziehung: 140.000 Euro Geldstrafe, davon die Hälfte bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.