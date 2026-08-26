Sicherheit! Jetzt fordern sogar ÖBB Maßnahmen

Salzburgs Hauptbahnhof gilt als gefährlicher Ort. Frauen haben Angst, abends am Südtiroler Platz unterwegs zu sein. Taxifahrer müssen sich mit der Situation abfinden. Die FPÖ will sogar eine Stadtwache einführen. Jetzt sprechen auch die ÖBB und richten einen klaren Appell Richtung Stadtpolitik.