Erfolgreiche ÖTV-Asse in den USA

Für die zwei Vorarlberger Julia Grabher und Joel Schwärzler startete die Turnierwoche in den USA perfekt. Die Dornbirnerin, die bei den US Open ins Hauptfeld gerutscht war und erst nächste Woche einsteigt, zog bei ihrem Ersatzturnier in Philadelphia in die zweite Runde ein. Der Harder Schwärzler meisterte die erste Quali-Runde in Flushing Meadows.
Ländle-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 171) hat bei der Qualifikation der US Open in New York (USA) die zweite Runde erreicht. Zum Auftakt hatte es der Harder mit Gustavo Heide (ATP-Nr. 128) zu tun, musste gegen den Brasilianer den ersten Satz 2:6 abgeben. Steigerte sich dann aber enorm und holte sich die Durchgänge zwei und drei mit 6:4. In der zweiten Runde wartet nun mit Andrea Guerrieri (It/ATP-Nr. 187) eine machbare Aufgabe.
Ersatzprogramm für Grabher
Nachdem Julia Grabher (WTA-Nr. 114) bei den US Open ins Hauptfeld gerutscht ist und sich die Qualifikation sparen kann, steht die Dornbirnerin stattdessen in dieser Woche in Philadelphia auf dem Platz. Sehr erfolgreich, in Runde eins des WTA-125ers besiegte sie Veronika Erjavec (Slo/WTA-Nr. 106) mit 7:6(5), 3:6 und 7:6(3) und traf gestern spät in der Nacht auf die zweitgesetzte Amerikanerin Ashlyn Krueger (WTA-Nr. 62).
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