Erfolgreiche ÖTV-Asse in den USA

Ländle-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 171) hat bei der Qualifikation der US Open in New York (USA) die zweite Runde erreicht. Zum Auftakt hatte es der Harder mit Gustavo Heide (ATP-Nr. 128) zu tun, musste gegen den Brasilianer den ersten Satz 2:6 abgeben. Steigerte sich dann aber enorm und holte sich die Durchgänge zwei und drei mit 6:4. In der zweiten Runde wartet nun mit Andrea Guerrieri (It/ATP-Nr. 187) eine machbare Aufgabe.