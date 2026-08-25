„Das war ja nicht einmal eine echte Werkstatt“

Volle Breitseite gegen den ehemaligen Arbeitgeber

Kurz darauf nahm die Verhandlung eine ungeahnte Wendung: Der Mechaniker warf seinem Ex-Chef vor, gar keine „echte Kfz-Werkstatt“ zu betreiben, sondern lediglich eine gemietete Lagerhalle. Zudem soll dieser Kundenautos bewusst als irreparabel schlechtgeredet haben, um sie billig aufzukaufen – Vorwürfe, die ausgesprochen schwer wiegen. Worauf die Richterin einschritt und den Angeklagten vor den Konsequenzen einer Verleumdung warnte: „Sollten sich die Vorwürfe als haltlos erweisen, droht Ihnen eine weitere Anklage – und im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Haft.“ Diese Intervention saß, der Pole zog es von da an vor, zu schweigen.