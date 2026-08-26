Nach Todesfahrt: Geständnis wirft neue Fragen auf

Mehr als zwei Wochen nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Globasnitz gibt es ein Geständnis – doch viele Fragen bleiben offen. Gutachten sollen Licht ins Dunkel bringen.
Ein Pensionist und ehemaliger aktiver Feuerwehrmann aus dem Bezirk Völkermarkt hat Montag, wie berichtet, zugegeben, den jungen Mann (20) aus Bleiburg mit einem Mercedes-Feuerwehrfahrzeug überrollt zu haben. Doch der Mann schildert den Ermittlern eine andere Ausgangslage: Der 20-Jährige habe bereits reglos mitten auf der Straße gelegen, sei von ihm zu spät gesehen worden.
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