Nach Todesfahrt: Geständnis wirft neue Fragen auf

Ein Pensionist und ehemaliger aktiver Feuerwehrmann aus dem Bezirk Völkermarkt hat Montag, wie berichtet, zugegeben, den jungen Mann (20) aus Bleiburg mit einem Mercedes-Feuerwehrfahrzeug überrollt zu haben. Doch der Mann schildert den Ermittlern eine andere Ausgangslage: Der 20-Jährige habe bereits reglos mitten auf der Straße gelegen, sei von ihm zu spät gesehen worden.