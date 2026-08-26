Neuer Rekord bei Betriebsübergaben im Ländle

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg meldet einen neuen Rekord: Im vergangenen Jahr wurden 358 Betriebe in die nächste Generation geführt – das bedeutet eine nochmalige Steigerung von 2,3 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2025 (350 Übernahmen). Mit 8202 Unternehmensnachfolgen wurde auch österreichweit ein neuer Spitzenwert erreicht. Seit 2021 haben damit mehr als 37.000 Betriebe den Generationswechsel geschafft.