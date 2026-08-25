Gericht: Protestbanner war keine „Kunstaktion“

Eine Aktivistin der Klimagruppe „Extinction Rebellion“ hatte im Dezember zusammen mit vier weiteren Personen ein großes Banner am Turm der Martinskirche in Dornbirn aufgehängt. Dafür bekam sie von der Bezirkshauptmannschaft eine Geldstrafe von 100 Euro verpasst. Die Aktivistin wollte das nicht akzeptieren und zog vor das Landesverwaltungsgericht, welches nun der Behörde Recht gab.