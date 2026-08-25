Ökostrom-Produktion bricht wegen Hitzesommer ein

Mehr Strom importiert

Im Juli stiegen auch die Stromimporte – just nachdem Österreich im Juni 2026 erstmals seit neun Monaten wieder Strom-Exportland gewesen war. Rechnerisch wurde heuer im Juli nur an vier Tagen Strom in andere Länder exportiert, während es im Juli 2025 noch 22 Tage gewesen waren. Österreich importiert vor allem in den Abend- und Nachtstunden Strom aus dem europäischen Strommarkt. Das ist laut APG ein wichtiger Beitrag zur Stabilität des Systems.