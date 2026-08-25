Ökostrom-Produktion bricht wegen Hitzesommer ein

Die „beispiellose Wetterlage“ im Juli hat sich auch beim Strom bemerkbar gemacht. Die Produktion von grünem Strom aus Wasserkraft, Photovoltaikanlagen & Co. ist im Hitzesommer um ein Viertel eingebrochen.
Im Juli brach die Wasserkraft wegen der Trockenheit zu einem großen Teil weg – um satte 46 Prozent. Damit machte sie vergangenen Monat die Hälfte des grünen Stroms aus, der in Österreich produziert wurde. Das ist ein vergleichsweise schlechter Wert, denn im Juli 2025 sorgte Wasserkraft für knapp 70 Prozent des grünen Stroms, wie der Stromnetzbetreiber Austria Power Grid (APG) mitteilt.
Auch Windenergie gab es weniger als im Juli 2025, allerdings nur um 6,5 Prozent. Wenig überraschend produzierten Photovoltaik-Anlagen im heurigen Juli dafür mehr Strom, nämlich um 54 Prozent mehr als im Juli 2025. Sonnenstrom machte damit mehr als ein Viertel des gesamten erneuerbaren Stroms aus, vergangenes Jahr waren es im Juli nur 13 Prozent.
Unterm Strich wurden im Juli nur rund 83 Prozent des Energieverbrauchs durch Ökostrom gedeckt – im Juli 2025 waren es 100 Prozent.
Mehr Strom importiert
Im Juli stiegen auch die Stromimporte – just nachdem Österreich im Juni 2026 erstmals seit neun Monaten wieder Strom-Exportland gewesen war. Rechnerisch wurde heuer im Juli nur an vier Tagen Strom in andere Länder exportiert, während es im Juli 2025 noch 22 Tage gewesen waren. Österreich importiert vor allem in den Abend- und Nachtstunden Strom aus dem europäischen Strommarkt. Das ist laut APG ein wichtiger Beitrag zur Stabilität des Systems.
„Mit Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik verfügt Österreich über starke heimische Energieressourcen“, schreibt APG trotzdem in der Aussendung. „Erneuerbare Energien sind das Fundament unseres künftigen Energiesystems“, ist APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner überzeugt.
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