Dornbirn entfesselt – 7:0-Kantersieg über Lochau!

38 Volltreffer in acht Spielen! Die Westliga-Kicker hatten am letzten Wochenende ihr Visier bestens eingestellt. Vor allem Dornbirn zeigte sich entfesselt – Herbaly & Co. feierten einen 7:0-Kantersieg über Lochau. Titelkandidat Imst ist weiter stark unterwegs: viertes Spiel, vierter Sieg – und damit bleibt man natürlich Tabellenführer. Die Highlights der Runde gibt’s im Video!