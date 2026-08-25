Ötztaler Ache nach Mure auf Kläranlage belastet

Gute Nachricht für Fische

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht gäbe es nach wie vor keinen Hinweis auf eine kritische Belastung. „Grund dafür ist unter anderem der derzeit hohe Abfluss der Ache und die damit verbundene starke Verdünnung und Durchmischung – die mit Mündung in den Inn sogar nochmals um ein Vielfaches verstärkt wird. Daher sind am Inn nach derzeitigem Informationsstand und entsprechend der aktuellen Situation keine Maßnahmen notwendig“, erklärt Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes.