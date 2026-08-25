Mercedes‘ Auto-Entwicklung von Geld-Not gebremst?

Ist das bei Mercedes aktuell der Fall? „Nein, ich glaube nicht. Wir sind eine Organisation von einer gewissen Größe und Infrastruktur. Wir hatten ein sehr schnelles Auto und haben zwischen 50 und 100 Punkte wegen Verlässlichkeitsproblemen liegen lassen. Das hätte uns einen größeren Puffer verschafft. Wir arbeiten weiter daran, unseren Plan umzusetzen und mit unseren finanziellen Wirklichkeiten“, so Wolff.