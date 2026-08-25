Adria war schon bei Steinzeitmenschen beliebt

Lagunen, Sumpflandschaften und Flussdeltas

Die Rekonstruktionen zeigen mehrere Generationen von Küstenbarrieren – parallel zur Küste verlaufende Ablagerungen, die in der Regel als natürliche Schutzwälle wirkten – sowie dahinterliegende, häufig sumpfige Gebiete. Hinzu kamen Lagunen, Sumpflandschaften und Flussdeltas. Diese Landschaften könnten sich in Phasen eines verlangsamten Meeresspiegelanstiegs entwickelt haben und wurden dann in nachfolgenden Phasen des Meeresvorstoßes überflutet.