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„Wandel ist notwendig“

Fußball-Legenden fordern Neuanfang im Weltverband

Fußball International
25.08.2026 13:09
(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mehrere frühere Weltklassefußballer haben nach den umstrittenen Investorenplänen von Gianni Infantino einen Neuanfang an der Spitze des Weltverbandes (FIFA) gefordert. „Ein Wandel ist notwendig. Die Macht hat die Fähigkeit der derzeitigen Führung getrübt, zwischen ihren eigenen Interessen und dem, was das Beste für den Fußball ist, zu unterscheiden“, heißt es in einem Statement, das Mikael Silvestre, Emmanuel Petit, David James und Lucy Bronze auf Instagram teilten.

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Silvestre ist ein französischer Ex-Teamspieler, der auch im FIFA-Gremium gegen Diskriminierung sitzt. Auch Petit trug das Trikot von „Les Bleus“. James war englischer Teamtormann, die 34-jährige Bronze ist noch immer eine Stütze bei den „Lionesses“ sowie dem englischen Topklub Chelsea. Sie alle hätten „genau dieselben Bedenken wie Millionen von Fans auf der ganzen Welt“ und ebenfalls miterlebt, „wie sich der Sport, den wir lieben, unter der derzeitigen Führung der FIFA von seinen Grundwerten entfernt“, heißt es in dem Aufruf weiter.

Zudem wurde der FIFA-Spitze vorgeworfen, Spieler und Fans bei wichtigen Entscheidungen übergangen zu haben: „Viel zu lange mussten wir mitansehen, wie wichtige Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass die Spieler befragt oder einbezogen wurden und ohne Rücksicht auf die Fans, die diesen Sport am Leben erhalten.“ Die jüngsten Ereignisse hätten es „unmöglich gemacht, weiter zu schweigen. Genug ist genug.“ Vielmehr sei jetzt ein umfassender Wandel nötig. „Es gibt gute Leute innerhalb der FIFA, die das Vertrauen wiederherstellen wollen, aber eine neue Ära erfordert einen Strukturwandel: ein echtes, direktes Mitspracherecht für Spieler und Fans bei der Führung des Fußballs.“

Samuel Eto’o
Samuel Eto’o(Bild: AFP/AFP or licensors)

Eto‘o auf Seite von Infantino
Doch Infantino erhält auch Zuspruch. So sagte der frühere Weltklassestürmer Samuel Eto‘o, jetzt Präsident des kamerunischen Fußballverbandes, dass der FIFA-Boss „nichts falsch gemacht“ habe. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass dieses Projekt für uns Afrikaner etwas Unglaubliches hätte sein können“, sagte Eto‘o CNN.

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