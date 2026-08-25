Fußball-Legenden fordern Neuanfang im Weltverband

Zudem wurde der FIFA-Spitze vorgeworfen, Spieler und Fans bei wichtigen Entscheidungen übergangen zu haben: „Viel zu lange mussten wir mitansehen, wie wichtige Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass die Spieler befragt oder einbezogen wurden und ohne Rücksicht auf die Fans, die diesen Sport am Leben erhalten.“ Die jüngsten Ereignisse hätten es „unmöglich gemacht, weiter zu schweigen. Genug ist genug.“ Vielmehr sei jetzt ein umfassender Wandel nötig. „Es gibt gute Leute innerhalb der FIFA, die das Vertrauen wiederherstellen wollen, aber eine neue Ära erfordert einen Strukturwandel: ein echtes, direktes Mitspracherecht für Spieler und Fans bei der Führung des Fußballs.“