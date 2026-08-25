Plakat-Wirbel: Rapid reagiert auf Ronaldo-Gerüchte

Seit Anfang dieser Woche haben in Wien mehrere Plakate mit der Botschaft „Lebenssinn für Ronaldo! Grün-Weiß spendet. Mach mit!“ für Aufmerksamkeit und Spekulationen rund um den SK Rapid gesorgt. Doch was hat es damit auf sich? Jetzt reagiert der Bundesliga-Tabellenführer.
„Der SK Rapid hält fest, dass die derzeit im Wiener Stadtgebiet zu sehende Plakataktion nicht vom Verein initiiert wurde“, vermeldet der Klub.
Deutliche Worte von Katzer
„Natürlich haben auch wir die Plakate mittlerweile gesehen und mitbekommen, dass darüber gesprochen und spekuliert wird. Grundsätzlich gilt aber, was wir auch bei anderen Namen und Transfergerüchten immer wieder sagen: Der SK Rapid kommentiert weder mögliche noch nicht mögliche Transfers oder Spekulationen sowie Gerüchte“, so Sportchef Markus Katzer.
Nachsatz: „Sollte es in diesem Bereich etwas zu vermelden geben, werden wir das wie gewohnt zum entsprechenden Zeitpunkt über unsere offiziellen Kanäle tun.“
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