Plakat-Wirbel: Rapid reagiert auf Ronaldo-Gerüchte

Deutliche Worte von Katzer

„Natürlich haben auch wir die Plakate mittlerweile gesehen und mitbekommen, dass darüber gesprochen und spekuliert wird. Grundsätzlich gilt aber, was wir auch bei anderen Namen und Transfergerüchten immer wieder sagen: Der SK Rapid kommentiert weder mögliche noch nicht mögliche Transfers oder Spekulationen sowie Gerüchte“, so Sportchef Markus Katzer.